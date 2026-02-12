Vigilance sur l’homosexualité et autres dossiers sensibles : la réponse ferme et responsable du Général Martin Faye

Face à la recrudescence des défis sécuritaires et sanitaires, la Gendarmerie nationale du Sénégal annonce une vigilance accrue en 2026, notamment dans les régions de l’Est où la coopération avec l’ensemble des forces de défense et de sécurité sera renforcée. Le Général de division Martin Faye, Haut-commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice militaire qui faisait face à la presse lors de la présentation du Rapport 2025 de la Gendarmerie, souligne que toutes les infractions seront traitées avec rigueur et impartialité, y compris dans les cas particuliers qui suscitent une attention médiatique, comme certains incidents liés à l’homosexualité. La Gendarmerie réaffirme ainsi sa mission de protection des citoyens, en garantissant une approche basée sur la loi et la justice, sans ciblage arbitraire.