Tivaouane: un camion tue un conducteur de Jakarta

Un énième accident de la circulation impliquant une moto jakarta s'est produit ce matin vers les coups de 9 heures à Tivaouane, près du "marché bou bess".
En effet, il s'agit d'une collision entre un camion et une moto Jakarta. La victime selon des témoins, aurait été mortellement heurtée par le gros porteur, suite à une mauvaise manœuvre. Selon la même source, après l'accident, pour échapper à la vindicte populaire, le chauffeur du camion se serait personnellement rendu au poste de police le plus proche.
À Tivaouane, les accidents tragiques impliquant les motos jakarta sont de plus en plus nombreux. En dépit du renforcement du dispositif de sécurité et des campagnes de sensibilisation, la situation demeure préoccupante, à l'instar des autres régions du pays...
Autres articles
-
Kaolack : Des hommes encagoulés et armés, dévalisent plusieurs boutiques à la gare routière Liberté
-
ONU-Diomaye, Sonko : Macky Sall, une ambition mondiale qui divise Dakar et agite Addis-Abeba…les dessous d’un choix diplomatique
-
Immunité en sursis : les coulisses explosives de l’audition de Farba Ngom à l’Assemblée…huit voix pour,deux contre et …
-
Saint-Valentin 2026 : le couple Fall partage le secret de leur amour et prodigue des conseils aux jeunes
-
Air France, sous les couleurs de sa flotte modernisée, ouvre sa nouvelle agence à Dakar