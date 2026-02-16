Grande Rentrée Citoyenne 2026 : Un évènement prisé pour une jeunesse en quête d'inspiration

Dans un Sénégal où l’on observe un délaissement préoccupant des études, une désaffection pour les filières scientifiques et une érosion progressive des valeurs, la Grande Rentrée Citoyenne revient comme un moment attendu par les parents, les éducateurs et les jeunes eux‑mêmes.



Depuis 14 ans, cette initiative portée par Amy Sarr Fall, fondatrice d’Intelligences Citoyennes,, s’est imposée comme un cadre essentiel où l’on remet l’effort, l’excellence et la discipline au cœur du parcours éducatif.



L’édition 2026, prévue le mardi 17 février au Grand Théâtre National de Dakar se tiendra sous la présidence d’honneur de M. Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l’Éducation nationale. Elle intervient dans un contexte particulier : un mois après le sacre historique des Lions, symbole de détermination, de rigueur et de cohésion. L'événement vise à transformer cette fierté nationale en un moteur d'engagement citoyen durable pour la jeunesse.



Des figures inspirantes pour raviver le goût de l'effort et de l'ambition



Pour répondre aux défis éducatifs actuels, la Grande Rentrée Citoyenne réunit cette année des personnalités dont les parcours illustrent la force de l’exemple.

Des figures capables de montrer que la réussite repose sur le travail, la persévérance et l’engagement.



Pr Gayane Faye : Coordonnateur du premier lancement de satellite du Sénégal



Il a dirigé le programme spatial national ayant permis la mise en orbite du premier satellite sénégalais. Son intervention est très attendue pour insuffler une nouvelle ambition scientifique aux jeunes.



Dr Youhanidou Wane : Coordinatrice de la première transplantation rénale au Sénégal



Elle a conduit l’équipe médicale qui a réalisé cette prouesse à l’hôpital militaire de Ouakam. Son parcours rappelle que l’excellence médicale est une vocation au service de la nation.



Pr Fatou Samba Ndiaye : Responsable de la première greffe de moelle osseuse au Sénégal



Hématologue reconnue, elle a ouvert une nouvelle ère dans la prise en charge des maladies du sang. Elle incarne la rigueur, la patience et la persévérance.



Abdoulaye Fall : Haut fonctionnaire d'État et président de la Fédération Sénégalaise de Football qui a conduit l’équipe du Sénégal vers son deuxième titre, partagera sa vision du sport comme école de vie. Pape Thiaw , Sélectionneur national des Lions de la Téranga, champions d’Afrique de la CAN, présentera le trophée à la jeunesse et évoquera la force du collectif et du leadership.



Commandante Mame Rokhaya Lo : Première femme pilote du Sénégal.



Pionnière dans un domaine longtemps masculin, elle incarne l’audace et la détermination nécessaires pour briser les barrières.



Amath Pathe Séne, directeur du Africa Food Systems forum sera aussi de la partie. Pierre Lucas, représentant résident du PAM devrait aussi intervenir.



Une initiative portée par Amy Sarr Fall pour promouvoir l’excellence



À travers la Grande Rentrée Citoyenne, Amy Sarr Fall défend une conviction simple : L’excellence n’est pas un privilège, c’est une vocation qui se cultive. Dans un moment où les repères s’effritent, elle veut offrir à la jeunesse des modèles crédibles, capables de redonner envie d’apprendre, d’oser et de se dépasser.