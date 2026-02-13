Scènes de violence à l’UCAD : La vidéo présentée par le gouvernement antérieure aux faits...

La mort d’Abdoulaye Ba, étudiant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), lors d’affrontements avec les forces de l’ordre le 9 février 2026, continue de faire parler dans l’espace public. Au cœur de la polémique, une vidéo présentée par le ministre de l’Intérieur Mouhamadou Bamba Cissé comme preuve des violences estudiantines ce jour-là. Le problème est que plusieurs éléments factuels indiquent que ces images sont antérieures aux événements.







En effet, les troubles ont éclaté lorsque des étudiants de l’UCAD ont manifesté pour réclamer le paiement de leurs bourses. La situation a dégénéré en affrontements violents avec la police sur le campus social. Selon les amicales d’étudiants, plusieurs manifestants ont été blessés et arrêtés lors d’une intervention jugée « violente et disproportionnée ». Abdoulaye Ba y a perdu la vie.







Le lendemain, le gouvernement organise un point de presse et le ministre de l’Intérieur y projette des images censées illustrer les actes de violence commis par les étudiants. Sur l’une d’elles, un jeune homme lance ce qui ressemble à un cocktail Molotov depuis le troisième étage du pavillon A. Selon Mouhamadou Bamba Cissé, la scène a été filmée le 9 février 2026.







Des grilles absentes, le détail qui change tout







Sur les réseaux sociaux, la bataille fait rage. D’un côté, des internautes défendent la version gouvernementale. De l’autre, nombreux sont ceux qui dénoncent une manipulation, vidéos à l’appui. Africa Check mène l’enquête. L’organisation s’est d’abord procuré la vidéo controversée et a confirmé qu’elle montre bien la devanture du pavillon A, reconnaissable à sa fresque de Cheikh Anta Diop, l’entrée de la « Salle Soweto » et un réservoir d’eau noir sur le toit.







Mais c’est un détail architectural qui fait toute la différence. En se rendant sur place les 11 et 12 février 2026, les journalistes ont constaté la présence de grilles métalliques sur tous les balcons de la devanture du pavillon A. Or, ces grilles n’apparaissent pas dans la vidéo du ministre.







Contactée par Africa Check, la cellule de communication du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) confirme que « les grilles de la devanture du pavillon A ont été installées le 26 janvier 2026 » dans le but « d’empêcher que les lacrymogènes puissent mettre le feu dans les chambres ».







Un silence ministériel éloquent







Si les grilles étaient en place depuis le 26 janvier, comment la vidéo présentée comme datant du 9 février pourrait-elle ne pas les montrer ? La conclusion s’impose : les images sont nécessairement antérieures à fin janvier 2026.







Africa Check a tenté d’obtenir la vidéo originale auprès de la police et du ministère de l’Intérieur pour en analyser les métadonnées. Au moment de la publication, aucune réponse n’avait été apportée malgré plusieurs relances.

