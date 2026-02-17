Décès d’Abdoulaye Ba : « Il est décédé à la suite d’une chute du 4e étage », selon le procureur Ibrahima Ndoye

Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar, Ibrahima Ndoye, est revenu ce mardi 17 février 2026 sur les circonstances du décès de l’étudiant en deuxième année de médecine, Abdoulaye Ba.



Lors d’un point de presse, le magistrat a précisé que les conclusions médico-légales établissent que le jeune homme est décédé à la suite d’une chute. « Abdoulaye Ba, en voulant sauter, a raté une marche et est malheureusement tombé. Il a atterri sur le côté gauche de son corps, de sorte que l’essentiel des dégâts constatés par les médecins correspond à ce type de chute », a déclaré le procureur.



Le chef du parquet a tenu à souligner qu’il ne remet nullement en cause le travail des médecins ayant procédé à l’autopsie. « Il faudrait qu'on soit clair sur ça! Le parquet s’appuie sur la médecine. Nous travaillons quotidiennement avec nos collaborateurs médecins, qui nous donnent entière satisfaction dans l’exercice de nos missions. Le médecin détermine les causes du décès et l’enquêteur établit les circonstances. L’articulation entre ces deux techniques d’investigation est essentielle. »



Sur la base des éléments réunis, le procureur a affirmé qu’aucune preuve ne permet d’établir des actes de torture ou de violences physiques. Selon lui, il n’y aurait pas eu de contact physique entre l’étudiant et les Forces de défense et de sécurité (FDS). « Abdoulaye Ba est décédé à la suite d’une chute du 4e étage », a-t-il conclu.

