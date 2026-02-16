Crise universitaire : « Il faut constater que le système LMD n’a pas réussi chez nous » (Pr Amsatou Sow Sidibé)

La présidente de la CNDH pointe du doigt les failles structurelles de l’université sénégalaise et appelle à une refonte profonde du système éducatif. Lors de son analyse de la crise universitaire sur le plateau de « Point de Vue » ce dimanche sur la Rts, la Professeure Amsatou Sow Sidibé a indexé le cœur du problème. Acteur majeur du monde universitaire, elle considère un manque de réussite du système LMD (Licence-Master-Doctorat) au Sénégal. Pour la présidente de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, la question des bourses et le chaos du calendrier universitaire ne sont que les symptômes d’un mal plus profond.







« Le système LMD, il faut le revoir. C’est un gros problème », a lancé Pr Sow Sidibé qui remet en cause un dispositif importé d’Occident sans adaptation aux réalités sénégalaises. « On s’en est inspiré à partir de l’étranger. Ça a été appliqué dans des pays occidentaux notamment, et on a pensé que ça pouvait être valable ici, mais nous avons des réalités différentes. Pour la juriste, c’est une question de souveraineté éducative : « l’idée de souveraineté dans le domaine de l’éducation doit prévaloir. » Elle a appelé à constater lucidement l’inadaptation du système en considérant que le LMD n’a pas réussi au Sénégal. « Pour le moment, je ne parle pas d’échec, mais je parle de non-réussite » a-t-elle ajouté.







Des moyens insuffisants pour un système importé







Pr Sow Sidibé a souligné les manquements structurels qui empêchent le bon fonctionnement du système LMD. « Il faut avoir des moyens pour le système LMD. Or, les moyens ne suivent pas », a-t-elle constaté, énumérant les carences : « il n’y a pas suffisamment d’infrastructures, pas suffisamment de moyens financiers, encore moins de ressources humaines, spécialement de professeurs. » La présidente du CNDH appelle à une réflexion fondamentale : « faut-il corriger ce système ou en inventer un autre, adapté aux réalités sénégalaises ? Le débat est ouvert...

