Un incendie s’est déclaré ce matin au ministère des Finances


Un incendie s'est déclaré ce matin au ministère des Finances

Un violent incendie s’est déclaré ce lundi matin au bureau du directeur de cabinet du ministre des Finances. Les flammes ont ravagé le local dans les premières heures de la journée.

 

Selon les premières constatations, un court-circuit serait à l’origine du sinistre, bien que les causes exactes restent à déterminer par les enquêteurs. Les services de secours sont rapidement intervenus pour maîtriser le feu. Aucun bilan humain n’a pour l’instant été communiqué.

 

Une enquête est en cours pour établir les circonstances précises de cet incendie et évaluer l’étendue des dégâts matériels, notamment la possible destruction de documents administratifs.



Lundi 16 Février 2026
Dakaractu



