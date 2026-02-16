UCAD-Retour de parquet pour trois étudiants, un autre arrêté : le Collectif des amicales dénonce des arrestations « arbitraires » et exige la libération des étudiants

Accusations de rapport de force

« Poursuites et traque » dénoncées

La tension reste vive à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Dans un communiqué rendu public ce 16 février 2026, le Collectif des amicales de l’université annonce que trois représentants des étudiants, Demba Ka, Waly Faye et Bathie Fall, ont bénéficié d’un retour de parquet.Se présentant comme « la seule structure suprême chargée de la défense des intérêts de la communauté estudiantine », le Collectif affirme que, depuis le début de l’affaire, il considère les arrestations comme « arbitraires et injustifiées ». Il rappelle également qu’il demeure, selon ses termes, la seule entité légitime habilitée à dialoguer avec les autorités afin de trouver « des solutions durables pour une sortie de crise ».Dans le document signé à Dakar, le Collectif regrette que « l’autorité semble exclure toute voie de négociation, privilégiant plutôt le rapport de force ». Une posture qu’il juge préoccupante dans un contexte déjà tendu sur le campus.Plus grave encore, selon le communiqué, un autre étudiant, Mor Diouf, aurait été interpellé à la sortie de l’audience des trois প্রতিনিধations étudiantes. L’arrestation se serait déroulée au niveau du Tribunal de Grande Instance de Dakar, où il était venu manifester son soutien à ses camarades.Le Collectif des amicales condamne avec fermeté ce qu’il qualifie « d’actes de poursuites et de traque visant des étudiants dont le seul tort est d’avoir défendu dignement la cause estudiantine ».

En conséquence, il exige la « libération immédiate et sans condition de tous les étudiants détenus ». Le Collectif informe par ailleurs l’ensemble des étudiants et élèves qu’un mot d’ordre sera publié à 20 heures sur ses canaux officiels d’information, laissant présager d’éventuelles actions de mobilisation.

