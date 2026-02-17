Sonatel : 1923 milliards FCFA de chiffre d’affaires, en 2025, la barre des 2000 milliards en ligne de mire

Sonatel résiste à la tempête et affiche des résultats en hausse en 2025! Dans un contexte économique, réglementaire et énergétique que ses dirigeants qualifient eux-mêmes de « particulièrement exigeant », le Groupe Sonatel a réussi le tour de force de publier des résultats en nette progression au 31 décembre 2025. Une performance qui témoigne de la solidité d’un modèle économique éprouvé sur cinq marchés d’Afrique de l’Ouest.



Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 1923,1 milliards FCFA, en hausse de 8,3 % par rapport à 2024. Une croissance portée essentiellement par trois moteurs : la data mobile, le fixe haut débit et les services financiers digitaux via Orange Money. Trois segments en pleine expansion qui compensent largement le léger recul de la base clients globale, affectée par le durcissement des mesures d’identification SIM imposées par les régulateurs de la région.



Sur le plan de la rentabilité, le groupe, visiblement, ne déçoit pas. L’EBITDAAL indicateur clé de la performance opérationnelle atteint 921,2 milliards FCFA, représentant 47,9 % du chiffre d’affaires, en amélioration continue par rapport aux 47,2 % enregistrés en 2024. Un signe clair que Sonatel ne sacrifie pas ses marges à la croissance, mais construit une rentabilité structurelle et durable. Le résultat net confirme cette trajectoire avec 413,6 milliards FCFA, en progression de 5,1 %. Une hausse certes plus modeste, mais significative dans un environnement où les pressions concurrentielles et réglementaires s’intensifient sur l’ensemble des marchés de présence du groupe.



Loin de se reposer sur ces acquis, Sonatel a maintenu un effort d’investissement soutenu avec 288,6 milliards FCFA de CAPEX, soit 15 % du chiffre d’affaires. Ces dépenses, principalement orientées vers le renforcement des réseaux, l’extension de la fibre optique et la modernisation des infrastructures IT, témoignent d’une vision à long terme : construire aujourd’hui les fondations du leadership de demain.



Face à ces résultats, le directeur général du groupe, Brelotte Bâ, affiche une ambition sans ambiguïté : faire de Sonatel un moteur de la transformation numérique en Afrique de l’Ouest, en s’appuyant sur des réseaux performants et des plateformes digitales à grande échelle. Un cap clairement fixé, à la hauteur des performances affichées.