L'administration Trump a dépensé 32 millions $ pour déporter des migrants vers le Rwanda, la Guinée équatoriale et l'Eswatini

Un rapport des sénateurs démocrates, dirigé par Jeanne Shaheen et diffusé par CNN, met en lumière les coûts vertigineux d'un programme de déportation de l'administration Trump. Plus de 32 millions de dollars ont été investis pour transférer environ 300 migrants vers des pays tiers, dont plusieurs nations africaines.



​Des accords coûteux avec cinq nations



​L'enquête révèle que des fonds massifs ont été versés à la Guinée équatoriale, au Rwanda, à l'Eswatini, ainsi qu'à El Salvador et Palau. Le rapport souligne une disproportion flagrante entre les sommes engagées et le nombre de personnes réellement déplacées :



​Le Rwanda en tête : Le gouvernement rwandais a reçu 7,5 millions de dollars pour accueillir seulement sept ressortissants de pays tiers.



​Facture record : Cela représente un coût unitaire dépassant 1 million de dollars par migrant.



​"Effrayer les gens" : La stratégie du choc



​L'objectif de ces transferts vers des destinations lointaines n'était pas uniquement administratif, mais psychologique. Selon un responsable américain cité dans le rapport, ces déportations visaient à « effrayer les gens » pour briser les flux migratoires par la peur.



​Cette logistique a parfois mené à des situations absurdes : le rapport mentionne notamment un ressortissant mexicain déporté au Soudan du Sud, avant d'être finalement renvoyé au Mexique.