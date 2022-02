Installation Conseil Départemental de Mbour : Saliou Samb demande d'oublier les locales et de s'orienter tout de suite vers les législatives.

Le président du Conseil départemental de Mbour qui étrenne son deuxième mandat demande aux responsables de la grande majorité présidentielle d'oublier les locales et son lot de difficultés et de différents, pour se consacrer à l'unification de la famille présidentielle en vue des législatives.



"Seules l'unité et la cohésion nous permettront d'avoir des victoires. Le maître mot doit rester l'unité et la solidarité entre les responsables autour d'un seul idéal qui est de gagner les législatives avec la manière et de donner à son excellence le Président Macky Sall une majorité confortable à l'assemblée nationale ", dira Saliou Samb.