Inondations à Diamaguène Sicap-Mbao : les populations manifestent leur mécontentement, rejettent le plan Orsec et réclament la réhabilitation des routes de leur commune...

Les populations de Diamaguène Sicap-Mbao n'en peuvent plus de cohabiter avec les inondations. Très remontées, elles ont organisé une marche pacifique ce week-end pour protester contre les inondations qui hantent le sommeil des habitants et réclament la réhabilitation des routes de leur commune. Ces quartiers inondés de la commune de Diamaguène Sicap-Mbao, se sentent abandonnés à leur sort par les autorités. Le mouvement « ma commune ma fierté » pointe un doigt accusateur vers l’État du Sénégal.



« La route Mame Diarra existe depuis les années 1996 et il y'a 6 mois ça ne fonctionne plus, nous demandons sa réhabilitation... L’État a distribué récemment aux familles démunies des enveloppes afin qu'elles puissent survivre. Nous ne voulons pas de riz, ni d'huile, nous tous, nous travaillons pour survivre malgré la situation du pays, nous demandons plus ça... le recasement de la piste 2 du site est primordial… », a déclaré Mbaye Diouf, porte-parole du mouvement.



Selon lui, le plan Orsec est un échec total. Depuis des années l'État fait revenir le plan Orsec afin d'amener une solution aux inondations, en vain. Le plan Orsec, accuse t-il, est devenu un plan d'intérêt personnel. Toutefois, ces jeunes ont soutenu qu’ils vont continuer le bras de fer dans les prochains jours, si les autorités continuent à faire la sourde oreille concernant les problèmes de la Commune.



Il terminera par rappeler que le mouvement « ma Commune, ma fierté » est apolitique et appelle les habitants de la commune à rester mobilisés pour l'intérêt des Sicap Mbao...