Innovation dans le trafic urbain : le BRT roule à Dakar pour des tests d'une durée de trois mois

En perspective de la mise en exploitation commerciale du bus rapid transit (BRT), le conseil exécutif des transports urbains de Dakar (CETUD) et l’ensemble des filières assignées au service du BRT ont prévu de mener sur le corridor des campagnes d'essais sur les nouveaux bus (statiques, dynamiques, de performance et d'endurance) et des formations du personnel.Cette campagne d'essais se déroulera en trois phases à partir d’août à novembre 2023. Ce sont les essais statiques (Gabarit) qui ont été entamés au rond-point JVC, en présence du gouverneur de la région de Dakar et du directeur général du CETUD.Cette première phase permet la vérification des gabarits des bus aussi bien pour la circulation à l'intérieur du domaine exploité et l'accostage des bus à quai, que pour les itinéraires de détournement et d'accès au dépôt.Cette première étape sera ensuite succédée de l’essai dynamique qui permettra de vérifier le bon fonctionnement des équipements d'exploitation et l'ensemble des systèmes du BRT. Avant la dernière phase qu’est l’essai de performance et d'endurance, l’étape de vérification de la performance, la stabilité et la capacité du système de transport en modes nominal ou dégradé.Cependant, à la fin de la phase des essais, c’est la dernière étape dénommée la marche à blanc qui se tiendra afin que la remise des clés au président de la République soit effective.