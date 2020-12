Inhumation Idrissa Diallo : Une dernière émouvante pour le maire de Dalifort accompagné par Khalifa Sall et Cie au cimetière de Yoff...

Le maire de Dalifort, Idrissa Diallo, décédé ce lundi en début de soirée des suites d'une maladie, repose désormais au cimetière musulman de Yoff. C'est vers les coups de 14h50 que le corbillard qui transportait la dépouille mortelle est arrivée au niveau du grand portail du cimetière inondé de monde. Tous bravant la chaleur ambiante et les rigueurs de la pandémie de la Covid-19, ont tenu à accompagner le défunt à sa dernière demeure.



Malgré les masques arborés par les uns et les autres, on pouvait tout de même distinguer les visages de quelques autorités venues assister à la prière mortuaire et à l'enterrement. C'est le cas du maire de Dieuppeul-Derklé, Cheikh Guèye, de l'édile de Mermoz/Sacré-Cœur Barthélémy Dias, de l'ancien maire de Dakar, khalifa Sall entre autres personnalités présentes sur les lieux... Tous auront salué la courtoisie de l'homme dont le parcours politique aura été jalonné par de fortes convictions selon les témoignages divers...