Infrastructures : L’ADIE dote le centre Aminata Mbaye de Grand-Yoff d’une salle intelligente.

Le directeur général de l’ADIE, Cheikh Bakhoum, a inauguré ce 11 janvier la salle multimédia du centre Aminata Mbaye qui accueille des enfants et jeunes déficients intellectuels atteints de trisomie, d’autisme ou d’infirmité motrice cérébrale.



Après une visite guidée des différentes classes du centre, le DG a procédé à l’inauguration de la salle intelligente qui entre également dans le cadre du projet Smart Sénégal. Il est présenté lors de la visite un « smart board », tableau intelligent qui permet aux enseignants d’embrasser le digital et d’en faire bénéficier les apprenants.



Madeleine Dione, directrice du centre, n’a pas manqué de prendre part à cette cérémonie. Et elle a profité de l’occasion pour saluer la diligence de Cheikh Bakhoum et son soutien indéfectible par rapport au centre.

Un témoignage auquel ce dernier a répondu avec humilité, soutenant qu’en tant que citoyen, l’inclusion est au cœur de son programme au quotidien.

Christophe Aubrun, Secrétaire Général de l’ASEDEME est également revenu lors de cette cérémonie d’inauguration sur le fondement même de ce centre, ainsi que les principes de base y afférents.



« Nous sommes fiers de participer à une oeuvre de prise en charge d’enfants en situation de handicap », terminera Cheikh Bakhoum.



C’est ainsi dire que cette salle d’une utilité inégalée va contribuer à la formation de ces enfants qui en ont besoin.