Inflation annuelle : les prix à la consommation en hausse

Selon les dernières données de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), lues par la rédaction de Dakaractu, les prix à la consommation ont progressé de 1,8% en rythme annuel en juillet 2025, par rapport au même mois de l’année précédente.

Cette hausse est largement tirée par le renchérissement des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+2,8%), des services de restaurants et d’hébergement (+1,9%), de l’ameublement et équipement ménager (+2,6%), de la santé (+1,7%) et du transport (+1,4%). Les boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants enregistrent la plus forte progression (+8,0%).

À l’inverse, les prix des services d’information et de communication reculent de 3,0%, tandis que les soins personnels et biens divers (-0,7%) et les vêtements et chaussures (-0,1%) atténuent la tendance générale.

L’indice sous-jacent, qui exclut l’énergie et les produits frais, affiche une progression plus marquée : +4,0% sur un an.