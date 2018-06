Incursion à Guinguinéo : sur les pas de Saloum Soumaré et de Almamy Ely Banna Moussa Sall

Niché au cœur du Saloum, Guinguinéo serait fondé au 19 siècle et aura de par sa position joué un rôle très important dans l’histoire du Sénégal. Le Saloum qui tiendrait le nom de son fondateur Saloum Soumaré a écrit une des plus belles pages de l’histoire du pays et a connu de nombreux rois. Entretien avec Serigne Mor Diarra Thioune, président des communicateurs traditionnels.