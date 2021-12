Inauguration du point Nano-crédit de Kaffrine et remise de financements : Un montant de 3,1 milliards fcfa financé et réparti entre 13.052 bénéficiaires.

Dans le cadre du programme Xëyu Ndaw Yi, la DER/FJ poursuit le déploiement des points nano-crédit dans l'ensemble des départements du Sénégal.



À cet effet, le point Nano-crédit de Kaffrine a été inauguré hier en présence des responsables de la Délégation Générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes dont le délégué général, Papa Amadou Sarr, les partenaires, les autorités administratives et locales, les populations de Ndoucoumane, entre autres.



En terme de réalisations de la DER/FJ, la région de Kaffrine a été financée à hauteur de 3,1 milliards Fcfa répartis entre 13.052 bénéficiaires. Dans le cadre du programme Nano-crédit, à la date du 25 décembre 2021, un montant de 229 millions a été octroyé à 2.264 bénéficiaires avec un taux de remboursement assez correct sur ce site, 90%.



En marge de l'inauguration du point Nano-crédit de Kaffrine, des financements ont été également octroyés à 24 jeunes agri-preneurs pour un montant global de près de 58 millions Fcfa.



Dans le cadre du programme d'Appui à l'insertion des Jeunes Ruraux agri-preneurs (Agrijeunes), en partenariat avec le Fonds International pour le Développement de l'agriculture, la DER / FJ va exécuter une enveloppe globale de 10 millions de dollars dans les trois années à venir. D'emblée, une enveloppe de 421 millions de fcfa a été validée en comité d'investissement en partenariat avec Agrijeunes et l'ANCAR (MAER)...