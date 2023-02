Inauguration de l'Université Iba Der Thiam de Thiès : "J'entends faire de cette ville historique un véritable hub universitaire (Macky Sall).

"Je tiens tout d’abord à remercier les populations de la région de Thiès, ainsi que la communauté universitaire, pour l'accueil particulièrement chaleureux qui m'a été réservé. Après l’inauguration de l’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel (ISEP) de Thiès, le lancement des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE), nous voici réunis, à Thiès, pour procéder à l’inauguration de l’Université de Thiès qui porte le nom de l’Illustre Professeur émérite Iba Der Thiam", tels sont les mots du président de la République Macky Sall à l'occasion de l'inauguration de l'université Iba Der Thiam de Thiès.

S'adressant au défunt Professeur et à sa famille, le président Macky Sall parle de l'homme en ces termes élogieux. "C’est dire l’immense plaisir que j’éprouve, à côté de la communauté universitaire, pour présider cette cérémonie. Je saisis l’occasion pour renouveler mes prières pour le repos de l’âme de Iba Der Thiam, un homme exceptionnel, et présenter à nouveau mes sincères condoléances à son épouse Docteur Maréma Touré Thiam, aux autres membres de sa famille, à ses amis et à ses collègues qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Nous honorons, aujourd’hui, la mémoire d’un père de famille modèle, d’un éducateur hors pair, d’un grand historien, d’un enseignant chevronné doublé d’un intellectuel avisé, d’un Député du Peuple exemplaire, d’un infatigable serviteur de l’État et d’un défenseur inébranlable des causes justes. Mesdames, Messieurs, Distingués invités, la cérémonie qui nous réunit, traduit mon pari sur la jeunesse, l’éducation et la formation, à travers le développement du capital humain, un des axes prioritaires du Plan Sénégal Emergent (PSE). Ce référentiel des politiques publiques, avec ses trois axes, est un puissant levier pour la prise en charge adéquate et efficace de la question de l’employabilité et de l’emploi des jeunes".

Revevant sur la capacité d'accueil de l'université et les nombreux efforts de l'État, il ajoute. "L’université demeure un pilier de l’excellence et un levier de performance d’une Nation. Dès lors, il convient d’investir massivement et durablement dans l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. C’est dire que le campus pédagogique qui vient d’être inauguré, d’un coût global de plus de six milliards de Francs CFA, répond de cette dynamique. Cette nouvelle infrastructure est composée : - de trois (03) blocs administratifs et d’un rectorat ; - de trois (03) amphithéâtres d’une capacité de 350 places chacun ; - de trois (03) blocs pédagogiques de vingt- quatre (24) salles de cours ; - de quatre (04) salles multimédias ; - d’une bibliothèque universitaire ; - d’un bloc de vingt-cinq (25) laboratoires pédagogiques ; - d’une station d’épuration des eaux usées. À ces réalisations vont s’ajouter les deux chapiteaux de 500 places en cours de construction à l’UFR des Sciences économiques et sociales (UFR SES), les nouveaux pavillons d’une capacité de 1 200 lits en cours de finalisation et l’implantation d’une mini-centrale solaire de 450 KVA, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de maîtrise de l’énergie conduit par l’Agence Nationale des Énergies renouvelables (ANER). Avec ces infrastructures, j’entends poursuivre le processus de construction d’un pôle d’excellence académique à Thiès, pour faire de cette ville historique un véritable hub universitaire dans lequel l’Université Iba Der Thiam de Thiès occupe une place de premier plan aux côtés des ISEP, des ENO et des écoles d’ingénieurs (Polytechnique, École nationale supérieure

d’Agriculture).



Mesdames, Messieurs, distingués invités, je reste convaincu que l’émergence économique et sociale d’un pays doit s’adosser à un système d’enseignement performant. C’est pourquoi je demande au Gouvernement de poursuivre les efforts déjà notables consentis pour améliorer les conditions de vie et de travail des différents segments de la communauté universitaire. Il s’agit, entre autres : de la modernisation des infrastructures et le renforcement des équipements dans les laboratoires pédagogiques et de recherche ; de l’amélioration de la gouvernance universitaire avec la mise en place d’un nouveau cadre légal et réglementaire ; de l’augmentation des allocations budgétaires destinées au sous-secteur de l’enseignement supérieur, qui sont passées de plus de 101 milliards F CFA en 2012 à 262 milliards et demi FCFA en 2023.

de la mise à la disposition de mécanismes pour la mobilisation de ressources additionnelles pour les universités et la recherche ; de l’amélioration des conditions de vie et de travail des personnels des universités, enseignants-chercheurs comme personnels administratif, technique et de service avec notamment la revalorisation des salaires et des pensions de retraite, la mise en place du Fonds de Solidarité de l’Enseignement supérieur et les facilitations pour l’accès au logement ; du renforcement des mesures d’accompagnement au profit des étudiants à travers les œuvres universitaires et sociales : (bourses, baisse du coût du ticket de restaurant et du loyer des chambres, augmentation des capacités d’hébergement dans les résidences universitaires etc; des initiatives de développement du numérique en vue de promouvoir l’enseignement à distance et le télétravail".

Avant de conclure. "Il me plaît, à cet instant, de saluer les résultats fort élogieux de nos universités, en particulier l’Université Iba Der Thiam de Thiès qui a enregistré la réussite de l’ensemble de ses candidats à la 44ème session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) et au 21ème Concours d’agrégation de Médecine du CAMES en 2022. Je voudrais, à cet égard, rappeler la belle performance de Madame le Professeur Fatou Binetou SARR, première lauréate du Prix Macky Sall pour la Recherche du CAMES. Ces résultats confirment, à bien des égards, l’impact positif des efforts consentis par le gouvernement au niveau de l’enseignement supérieur.



Mesdames, Messieurs, distingués invités, je voudrais féliciter le Professeur Moussa Baldé, Ministre de

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ainsi que toute son équipe pour les diligences accomplies en vue de l’achèvement des travaux de cette Université qui monte en puissance.



Mes félicitations s’adressent également à Madame le Recteur de cette université, Professeur Ramatoulaye DIAGNE MBENGUE, première femme Recteur du Sénégal, sans oublier les personnes et entreprises qui ont facilité la réalisation de ces infrastructures modernes. J’invite la communauté universitaire de Thiès à préserver durablement ces édifices en œuvrant pour leur entretien et leur maintenance. Je ne saurais clore mon propos sans remercier les Partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement dans la promotion d’un secteur éducatif de qualité et la modernisation de notre système d’enseignement supérieur, de rechercher et d’innovation".