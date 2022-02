Impact des mesures sur le panier de la ménagère : Le ministre des Finances explique les efforts consentis par l’Etat, malgré l’explosion du prix du baril.

Le prix du baril de Brent a dépassé le seuil des 90 dollars pour la première fois depuis octobre 2014, galvanisé par la pandémie qui menace l'offre d'un marché déjà tendu.



Malgré tout, le Gouvernement sénégalais a fait le nécessaire pour atténuer l’ampleur de la hausse des prix sur les denrées de grande consommation. C’est du moins l’avis du ministre des Finances et du Budget, qui animait ce vendredi une conférence de presse conjointe, le ministre du Commerce et des PME.



Abdoulaye Daouda Diallo a fait allusion à quelques mesures, notamment la suppression de la Taxe conjoncturelle à l’importation (Tci) sur certains produits et la réduction de la taxe.