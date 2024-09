Immigration clandestine et recrudescence des accidents : Mamoudou Ibra Kane dénonce le laxisme des autorités

Alors que les jeunes continuent de braver la mer et des accidents occasionnant toujours plusieurs morts et blessés, le président du mouvement "Demain, c’est maintenant" a réagi à travers un post sur X pour fustiger le laxisme du nouveau régime. Selon le journaliste Mamoudou Ibra Kane, les autorités étatiques semblent ne pas trouver de solutions face à ces drames.



« Impuissance inquiétante de l’Etat face aux morts sur les routes et dans les mers. Le pouvoir est comme sans SOLUTION. L’espoir suscité par le duo Diomaye-Sonko s’amenuise. Le régime est rattrapé par ses promesses et la dure réalité. Le populisme a des limites », a -t-il écrit.