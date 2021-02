Imam Moustapha Guèye, président ligue Ouléma et Imam : « Le Prophète Mohamed (Psl) est le plus illustre des hommes »

La Ligue des imams et oulémas du Sénégal a tenu un point de presse ce vendredi pour délivrer un message fort à la jeunesse Sénégalaise sur la sensibilité et la grandeur du Prophète Mohamed (PSL). C’est l'Imam Moustapha Guèye, président de la ligue qui a porté la voix de ses pairs. « Les imams du Sénégal rappellent à la jeunesse que le Prophète Mohamed (Psl) est le plus illustre des hommes, le meilleur d'entre nous. Il n'est comparable à qui que ce soit », ferat-il savoir...