Idrissa Seck confirme son allégeance à la confrérie mouride

Il n'y a plus de raison de douter sur l'appartenance de Idrissa Seck à la confrérie mouride. En marge de son point de presse tenu à Thiès ce mardi 22 mai, le président du parti Rewmi a lui-même éclairé la lanterne des Sénégalais sur le sujet. "En tant qu'aspirant musulman et talibé de Serigne Touba, je ne peux me permettre de jeter l'opprobre sur le prophète Mohamed", a clairement dit Idrissa Seck. Idy a aussi précisé qu'il a répondu au binome Bamba Ndiaye-Sidy Lamine Niass sur recommandation de son guide religieux.