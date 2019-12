Ibrahima Guèye Naylér / Le premier manifestant à fouler au pied l'interdiction du préfet.

Ibrahima Guèye ! Il aura été le premier manifestant à défier l'autorité, ce vendredi 20 décembre 2019. Alors que le préfet a été très clair dans son interdiction de voir dérouler une marche ou encore tenir un sit-in sur la place de l'indépendance, ce Sénégalais a préféré tout fouler au pied. Ainsi, malgré l'érection de barrières policières et la forte présence annoncée de forces de l'ordre, il a osé débarquer avec sa tenue (de combat) brandissant son statut de Sénégalais bon teint et son droit de manifester partout où il le veut sur l'étendue du territoire, pour déplorer la hausse du prix de l'électricité.



Visiblement décidé à maintenir le cap jusqu'au bout, Ibrahima Guèye Naylér se voudra radical dans le discours. " J'ai le droit de marcher partout où je veux. Le Président Macky gagnerait à revoir à la baisse cette nouvelle tarification sur l'électricité. Il devrait aussi accorder plus de considération aux chefs religieux qui font aussi usage de cette électricité. Ils ont promis d'amener ici beaucoup de policiers et de gendarmes. Mais nous ne reculerons d'un iota ".