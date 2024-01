INTERVIEW / Centre de dialyse, bébé retrouvé dans une machine...gestion de la structure : Le directeur de l’hôpital Abass Ndao de Dakar sans détour!

Le directeur du centre hospitalier Abass Ndao de Dakar rompt enfin le silence. DR Amadou Ndiaye dans un entretien qu’il nous a accordé revient sur le scandale de la découverte des restes d'un nourrisson dans une machine à laver. Les responsables sont sous contrôle judiciaire en attendant le jugement, révèle-t-il. Des mesures administratives également sont en cours.

A la tête du centre hospitalier Abass Ndao de Dakar depuis août 2021, ce laborantin dit avoir apporté beaucoup de changement dans cette structure où il travaille depuis 2004. Toutefois, il a demandé aux autorités compétentes de renforcer davantage les subventions pour mieux outiller l’hôpital. Dr Ndiaye n’a pas manqué de saluer l’accompagnement de la ville de Dakar qui a fait de grands investissements pour permettre aux plus petits d’être pris en charge avec le centre de dialyse …



Depuis sa prise de service, Dr Amadou Ndiaye dit avoir peaufiné la meilleure stratégie pour relooker l’hôpital. Une stratégie payante qui permet de gérer les charges du personnel et de pouvoir honorer les engagements avec les fournisseurs. Il ajoute que des avancées sont considérablement notées au niveau des services de diabétologie, d’ophtalmologie et la maternité sans oublier le service de chirurgie.