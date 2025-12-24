Hôpital régional de Kaolack - Contrats précaires, bâtiments vétustes…, le directeur interpelle les autorités

Le centre hospitalier régional Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack fait face à de nombreuses difficultés. Selon son directeur, le Dr Ousmane Guèye, les préoccupations tournent autour des ressources humaines. « Comme nous le savons, l’hôpital de Kaolack est devenu un hôpital très grand, aujourd’hui, qui pouvait même prétendre à avoir le statut d’hôpital de niveau 3. Il y’a une bonne partie du personnel qui est là[...], avec des contrats précaires. Nous travaillons pour les améliorer d’année en année. Il reste une masse critique qu’il va falloir prendre en charge. Cela demande beaucoup de moyens », a-t-il indiqué.

Avant de poursuivre : « Si vous prenez la maternité, c’est une maternité qui a fait 925 accouchements au mois de novembre et dans ce lot d’accouchements, vous avez pas mal de césariennes à cause d’hémorragies, des difficultés d’accouchements et cette activité est assurée par trois gynécologues et pratiquement 19 sages-femmes. Donc nous leur tirons chapeau ».