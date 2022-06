Hôpital Le Dantec : les travailleurs en « sit in » ce matin pour protester contre la vente de l'hôpital, le FRAPP interpellé…

Le syndicat démocratique des travailleurs de la santé de l'hôpital le Dantec, en protestation contre des tentatives de liquidation de l'hôpital à organisé un sit-in à l'entrée de la structure. La situation actuelle de l'hôpital le Dantec place dans l'inquiétude l'ensemble de ses travailleurs, convaincus qu'ils sont que la vente d'une partie de l'hôpital équivaudrait à une réduction du personnel.



Pour eux, l'État ne fait que trouver des prétextes alors qu'il s'agit de vendre l'hôpital. Situation qu'il juge inqualifiable au regard de l'article 64/46 du 17 juin 1964 relatif au domaine national qui est considéré comme une violation flagrante du patrimoine national.



Le collectif et le représentant du personnel de santé exigent avec effet immédiat, l'annulation de la procédure de vente de ces trois hectares, la construction de leur projet d'établissement sur ce site déposé depuis l'année 2012 devant le président de la république Macky Sall.



Après ce sit-in, le syndicat compte ensuite se réunir une deuxième fois en conférence de presse pour alerter de nouveau l'opinion nationale et internationale de la situation mais aussi envisager une marche de grande envergure si toutefois leurs doléances restaient en vain.



Pour terminer, le syndicat lance un appel à tous les organismes tels le Frapp France Dégage à s'impliquer dans leur combat jugé apolitique et dénoncer cette forme d'injustice.