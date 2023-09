Hôpital Amath Dansokho : Le ministre de l’intérieur au chevet des blessés des manifestations violentes à Khossanto

Après la réunion avec les autorités administratives et politiques de Kédougou, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a rendu visite aux 37 blessés des manifestations d’hier. Antoine Félix Abdoulaye Diome les a trouvés en assistance médicale à l’hôpital Amath Dansokho. Le ministre venu s’enquérir de l’état de santé de ces jeunes a aussi apporté un soutien pour les accompagner dans le suivi médical.







Antoine Félix Diome, avant de reprendre le vol, a échangé avec le personnel médical qu’il a tenu à féliciter pour la promptitude et le professionnalisme dans la prise en charge efficace des blessés.