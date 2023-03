Hommage aux porteurs de la trisomie 21

​En venant au monde avec un chromosome en plus et qui ne s’efface pas, vous portez ce supplément d’âme qui manque à l’humanité. A n’en point douter, vous êtes des personnes de cœur sans intentions cachées déterminées par le pouvoir et le succès… On nait avec la trisomie 21, on meurt avec, mais surtout on vit avec.



La trisomie 21, ce n’est pas ce que vous êtes, mais ce que vous portez. Votre handicap n’existe que parce que notre société est normée de telle sorte qu’elle est incapable d’accueillir la différence, et qu’en face de la difficulté, elle choisit la solution simple: ignorer et mettre à l’écart.



Vous êtes toujours ignorés, que sauf quand il s’agit de se prouver à quel point notre propre vie est normale. Vous êtes résolus à toujours chercher le cœur à cœur plutôt que le corps à corps.



Vous êtes dotés d’un logiciel puissant et disposez de réelles aptitudes à semer la paix, la joie, la bonne humeur, l’amour… autour de vous. Vous êtes des surdoués de la relation. Face à vous, le chagrin disparait.



Vous êtes paramétrés pour résister à la haine, la jalousie, le mensonge, l’adversité… Continuez à nous montrer que nous devons nous recentrer sur l’essentiel qui n’est rien d’autre que la supériorité de l’être sur l’avoir. Quand pour les autres le meilleur reste à venir, vous vivez déjà le meilleur.



Chapeaux bas chers frères et sœurs porteurs de Trisomie 21! Chapeaux bas également à l’association « Enfants Soleil Sénégal » pour tout l’appui et le soutien apportés à ces enfants ! «La qualité d’une civilisation se mesure au respect qu’elle porte aux plus faibles. » Gora Ndaw Ingénieur en Santé Environnementale.