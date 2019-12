Hausse de l’électricité / Mouhamadou Makhtar Cissé, ministre du Pétrole et des Énergies : « Nous sommes obligés de nous ajuster par rapport aux fluctuations du marché international »

« Nous sommes obligés, dans le cadre de nos politiques énergétiques, de nous ajuster par rapport aux fluctuations du marché international. Ce n’est pas seulement le prix des hydrocarbures, il y a aussi le Dollar. Le baril du pétrole a été plus haut dans les années 2008, mais le Dollar n’était pas aussi haut. Ce sont les deux inflations qui influent sur le marché international. Comme nous importons les hydrocarbures, nous sommes dépendants du baril et du Dollar », affirmé le ministre du Pétrole et des Énergies.







Aussi, d’après Mouhamadou Makhtar Cissé, « la découverte des hydrocarbures aura pour premier objectif notre indépendance énergétique, notre souveraineté énergétique. Nous allons transformer le gaz en électricité. Et c’est à partir de ce seul instant qu’on pourra envisager d’avoir une politique de maitrise des coûts et de baisse du prix. Les variations des cours mondiaux ne permettent pas de dire à priori que nous allons baisser ou nous allons augmenter. Pour dire de façon certaine, nous allons faire ça et ça, il faut avoir la maitrise des coûts et vous ne pouvez avoir la maitrise des coûts que si vous produisez vos propres hydrocarbures ».







Il faut noter qu’à la veille de cette rencontre, jeudi, le ministre des energies et du pétrole a présidé la cérémonie officielle d’inauguration de quatre centrales photovoltaïques réalisées à Bettenty, Djirnda, Bassoul et Dionewar, dans les iles du Saloum, pour un coût total de 4,8 milliards francs Cfa.