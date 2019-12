Habitat : Abdou Karim Fofana lance la campagne d’inspiration au projet des 100.000 logements sociaux.



Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana procédé ce matin au lancement de la campagne d’inscription au projet des 100.000 logements sociaux. Pour Abdou Karim Fofana ce projet permettra aux populations les plus vulnérables, à celles ayant des revenus faibles ou irréguliers, à toutes les catégories sociales mais aussi à la diaspora d’accéder aux logements décents. « Ce projet est accessible en cinq ans dans tout le pays par le biais des aménagements de qualité de logement avec l’appui du Fonds de garantie de l’habitat social et c'est pour promouvoir une industrie locale ou régionale de la construction » a déclaré le ministre Abdou Karim Fofana.