HLM Grand-Médine : la population s’indigne de « la vente » de la Rue 9 à un « prédateur foncier »

C’est le branle-bas le combat pour les populations des HLM Grand-Médine. Un terrain ou plutôt la rue « numéro 9 », objet d’une convoitise foncière par un quidam risque de mettre le feu aux poudres.



Le terrain en question qui est le passage obligé de tout un quartier semble avoir été acquis par un « prédateur foncier » qui dit l’avoir « acquis légalement », selon Aly Ndiap Guèye, habitant de la commune et Président du comité des habitants. « Une honte! », s’est exclamé le Président du collectif qui se demande comment une « rue peut être vendue au Sénégal en 2023 ».



« C’est la goutte d’eau de trop et c’est la troisième fois. Tous les habitants sont là unis pour que cela ne se passe pas », a-t-il clamé. Ce n’est pas le 1er litige que connaît le terrain. « C’est un terrain litigieux depuis 1989, il y a un acquéreur et dès que l’on fait face il le vend à un autre. Nous interpellons les autorités étatiques ainsi que ses démembrements », a ajouté le Président du collectif...