HÉMICYCLE/ Plusieurs députées, dont Fatou Sène n°1 et Bousso Ngom, chutent d'un ascenseur dans une clinique de la place.

Fatou Sène nº1 et Bousso Ngom, toutes deux députées à l'Assemblée nationale du Sénégal, ont chuté ce 7 décembre 2019, d'un ascenseur défectueux au niveau d'une clinique de Dakar. Elles étaient dans une délégation de parlementaires partis rendre visite à un de leurs collègues, Aziz Diop, malade et interné.



Nos sources informent que les dames s'en sont sorties avec quelques blessures qui n'engagent cependant pas leur pronostic vital. D'ailleurs, une deuxième source qui confirme l'information nous parle d'un nombre plus important de victimes. Cet accident intervient un an et un jour après l'accident spectaculaire du député Sadaga qui lui, s'était retrouvé avec des fractures au bras et à la jambe.