Guy Marius Sagna interpelle le ministre : Juan Branco, Bassirou Gueye, justice et corruption au cœur du débat


Lors de l’examen du projet de loi n°15/2025 sur la déclaration de patrimoine, l’honorable Guy Marius Sagna a tenu des propos incisifs sur l’OFNAC et Serigne Bassirou Gueye. Il a rejeté les accusations selon lesquelles le projet viserait uniquement Gueye : “Cette loi apporte des changements utiles pour la justice de notre pays. Mais je n’ai aucune confiance en Bassirou Gueye, car il a produit du faux dans le dossier de Sonko et commis des fraudes pour le charger. À l’époque où il était procureur, il négligeait les dossiers de l’OFNAC sans suite ni retour. Je ne confierai jamais une structure anti-corruption à un homme qui a montré sa complaisance.”

Il est ensuite revenu sur les critiques autour du mot “dégage” dans le discours de Aissatou Tall Sall. Guy Marius Sagna a souligné que le parti Pastef ne l’utilise jamais et a défendu son propre engagement pour la souveraineté monétaire : “Aucun pays ne peut se développer sans souveraineté monétaire. Nous avons dit ‘franc CFA dégage’ et nous affirmons la souveraineté du Sénégal. Aucune armée étrangère ne doit stationner sur notre sol.” Il a précisé que son choix de la langue française est stratégique pour que les puissances impérialistes comprennent que le Sénégal a pris son indépendance et sa souveraineté.

 

Le député a ensuite interpellé le ministre de la Justice sur la lenteur des procédures judiciaires, citant l’affaire Cheikh Wade : “Nous ne demandons pas de pression sur les juges, mais de la célérité. Plus de 80 personnes ont été tuées, et les Sénégalais s’inquiètent. Nous voulons des actes concrets et rapides, pas seulement des discours ou une prise en charge psychosociale.” Il a insisté sur l’urgence de rendre justice aux victimes et de mettre fin à l’impunité des auteurs de crimes, soulignant que la population observe attentivement les décisions de la justice.

 

Enfin, Guy Marius Sagna a soulevé l’affaire internationale de l’avocat Juan Branco : “La justice espagnole demande depuis un an des informations sur son enlèvement et sa détention à Dakar, mais rien n’a été communiqué. Monsieur le Ministre, nous attendons des éclaircissements immédiats.” Il a conclu en rappelant que le projet de loi n°15/2025 sur la déclaration de patrimoine est crucial pour restaurer la transparence, renforcer la justice et protéger les Sénégalais contre l’enrichissement illicite et la corruption.

Lundi 25 Août 2025
