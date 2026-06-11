Guinée: éboulement meurtrier dans une mine artisanale d'orpaillage dans le nord-est du pays

Selon un bilan toujours provisoire, le glissement de terrain survenu lundi 8 juin a fait au moins 11 morts, ainsi que plusieurs blessés et de nombreux disparus. Ce genre de catastrophe n'est pas rare en Haute-Guinée où des ressortissants ouest-africains prennent des risques considérables pour exploiter au péril de leur vie des mines artisanales abandonnées dans l'espoir de trouver de l'or.

Un éboulement meurtrier a eu lieu dans une mine artisanale d’orpaillage à Kintignan, dans le nord-est de la Guinée, lundi 8 juin. Selon un bilan toujours provisoire fournit par les secours et différentes sources locales, le drame a fait au moins 11 morts, ainsi que plusieurs blessés et de nombreux disparus.



Deux jours après le drame, les opérations de recherche - qui se déroulent dans des conditions particulièrement difficiles, en pleine saison des pluies et alors que le matériel fait défaut - se sont poursuivies, ce mercredi 10 juin, pour tenter de retrouver d’éventuels survivants ou d’autres victimes ensevelies sous les décombres.



Risques considérables

Selon plusieurs sources sécuritaires et humanitaires, deux camions-bennes auraient en effet été ensevelis lors du glissement de terrain, faisant craindre un bilan beaucoup plus lourd. Sur les dix-huit personnes que l’un d'eux transportait, sept ont réussi à s’échapper, quatre ont été blessés tandis que les sept autres ont été tuées.



Alors que ce genre de catastrophe n'est pas rare en Haute-Guinée où des ressortissants ouest-africains prennent des risques considérables pour exploiter au péril de leur vie des mines artisanales abandonnées dans l'espoir de trouver de l'or, la population locale et les familles endeuillées dénoncent le non respect des règles de sécurité sur ces sites où les contrôles sont par ailleurs limités et les mesures de prévention insuffisantes.

