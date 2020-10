Guinée : L’armée réquisitionnée pour assurer le maintien de l’ordre.

En Guinée, les choses vont de mal en pis après le scrutin du 18 octobre dernier. Alors que le pays traverse l’une des pages les plus sombres de sa vie de jeune nation, les autorités ont décidé d’en rajouter une couche. En quoi faisant ?



Selon le site guineenews lu à Dakaractu, l’armée a été réquisitionnée pour assurer le maintien de l’ordre. C’est une décision de Bouréma Condé, ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation.



Les compétitions électorales ont opposé le président sortant et onze challengers. Mais son opposant de toujours, Cellou Dalein Diallo s’est proclamé vainqueur de la présidentielle avec plus de 50%. Cependant, les résultats partiels donnés par la Commission électorale nationale indépendante placent Alpha Condé devant son concurrent. Depuis, le pays est à feu et à sang. L'UFDG de Cellou Dalein Diallo dénombre 16 morts tandis que le gouvernement parle de neuf victimes.