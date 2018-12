Guichet unique : L’Ipres et la Caisse de sécurité sociale s’allient pour lutter contre la fraude et l’évasion sociale

Pour rendre facile le service des usagers, la Caisse et l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (ipres) s’engagent à travers un projet de modernisation et d’harmonisation des Systèmes d’information de l’Ipres et de la Css afin de mettre en place un guichet unique comme procédure de dématérialisation et de déclaration.



À travers ce projet, l’Ipres et la CSS sont dans une optique de lutter contre la fraude et l’évasion sociale, le directeur du système d’information de la caisse de sécurité sociale, Mr Birane Ngom, est revenu sur cette fusion qui à travers plusieurs canaux va améliorer le service des usagers …