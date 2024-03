Guéguerre entre Pastef et Taxawu, présidentielle 2024, programme de Khalifa Sall à Grand Yoff : Madiop Diop se " lâche…

Le maire de la commune de Grand Yoff était l’invité de « l’Entretien » avec Dakaractu ce jeudi. Madiop Diop, sans ambages s’est prononcé sur l’élection présidentielle vers laquelle nous nous acheminons. Un scrutin qui est, à plusieurs niveaux décisif car, coïncidant avec le désir du changement d’un côté et la continuité de l’autre. Mais pour le maire de cette commune très connue de Dakar, le choix est vite fait sur le candidat socialiste : « Nous pensons que Khalifa Sall est le meilleur candidat de tous. Il connait bien l’Etat avec une expérience avérée. Au soir du 24 mars 2024, il sera le président de ce pays… » déclare Madiop Diop non sans occulter de donner son point de vue sur la campagne électorale, les candidats, leurs programmes et ce qui est attendu d’eux.