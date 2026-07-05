Mondial-2026 : la Norvège de Haaland terrasse le Brésil (2-1) et passe en quarts


Mondial-2026 : la Norvège de Haaland terrasse le Brésil (2-1) et passe en quarts

La Norvège, solide et portée par deux buts d'Erling Haaland en fin de match, est parvenue à se débarrasser du Brésil, battu 2 à 1 dimanche en huitième de finale de la Coupe du monde à East Rutherford, dans la banlieue de New York.

La Seleçao, qui ne décrochera donc pas sa sixième étoile cette année, a raté un penalty en début de rencontre, quand l'excellent gardien norvégien Orjan Haskjold Nyland a repoussé la tentative de Bruno Guimaraes (13e). Il n'a pas pu arrêter un deuxième penalty, transformé trop tardivement au bout du temps additionnel par la star Neymar.

La Norvège disputera le premier quart de finale de son histoire en Coupe du monde contre le Mexique ou l'Angleterre.

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Dimanche 5 Juillet 2026
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