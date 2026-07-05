Mondial-2026 : la Norvège de Haaland terrasse le Brésil (2-1) et passe en quarts

La Norvège, solide et portée par deux buts d'Erling Haaland en fin de match, est parvenue à se débarrasser du Brésil, battu 2 à 1 dimanche en huitième de finale de la Coupe du monde à East Rutherford, dans la banlieue de New York.



La Seleçao, qui ne décrochera donc pas sa sixième étoile cette année, a raté un penalty en début de rencontre, quand l'excellent gardien norvégien Orjan Haskjold Nyland a repoussé la tentative de Bruno Guimaraes (13e). Il n'a pas pu arrêter un deuxième penalty, transformé trop tardivement au bout du temps additionnel par la star Neymar.

