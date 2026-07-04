La frayeur de l’Argentine face à des Cap-Verdiens héroïques

Bousculée par une séduisante équipe du Cap-Vert, l’Argentine s’est fait une belle frayeur mais poursuit son chemin dans cette Coupe du monde (3-2). Tenue en échec à l’issue du temps de jeu réglementaire (1-1), l’Albiceleste a émergé dans les prolongations grâce à un coup de tête de Cristian Romero. Avant cela, les “Requins Bleus” étaient revenus à deux reprises à hauteur des Argentins contre toute attente, notamment grâce à un but exceptionnel de Sidny Cabral. Lionel Messi, lui, en a profité pour inscrire son septième but dans ce Mondial, son 20e en Coupe du monde. Les hommes de Scaloni affronteront l’Égypte en huitièmes de finale. Dans l’autre match de la soirée, la Colombie a tranquillement validé sa qualification face à un Ghana décevant.



Poussée en prolongations et dans ses derniers retranchements par le Cap-Vert, l’Argentine a émergé sur le fil (3-2) pour valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 de football vendredi à Miami. Face à la grande surprise de la compétition, l’Argentine a mis du temps à mettre la machine en route malgré une frappe trop croisée de Lionel Messi (15e). Les champions du monde en titre ont néanmoins pu compter sur leur capitaine pour ouvrir le score peu après la première pause hydratation.

Sur un ballon de Lisandro Martínez dans le dos de la défense, Messi a réalisé un enchaînement contrôle-frappe qui a terminé dans le plafond du but de Vozinha (29e, 1-0). ‘La Pulga’, premier joueur à évoluer dans la phase à élimination directe dans six Coupes du monde, a inscrit le 20e but de sa carrière en Coupe du monde, le 7e dans cette édition 2026. L’Albiceleste a ensuite contrôlé les débats pour conserver son but d’avance au repos.

