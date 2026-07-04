La frayeur de l’Argentine face à des Cap-Verdiens héroïques

Poussée en prolongations et dans ses derniers retranchements par le Cap-Vert, l’Argentine a émergé sur le fil (3-2) pour valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 de football vendredi à Miami. Face à la grande surprise de la compétition, l’Argentine a mis du temps à mettre la machine en route malgré une frappe trop croisée de Lionel Messi (15e). Les champions du monde en titre ont néanmoins pu compter sur leur capitaine pour ouvrir le score peu après la première pause hydratation.
Sur un ballon de Lisandro Martínez dans le dos de la défense, Messi a réalisé un enchaînement contrôle-frappe qui a terminé dans le plafond du but de Vozinha (29e, 1-0). ‘La Pulga’, premier joueur à évoluer dans la phase à élimination directe dans six Coupes du monde, a inscrit le 20e but de sa carrière en Coupe du monde, le 7e dans cette édition 2026. L’Albiceleste a ensuite contrôlé les débats pour conserver son but d’avance au repos.
L’Argentine n’a pas démarré la seconde période de la meilleure des manières et le Cap-Vert a profité d’une période de flottement pour égaliser. Oublié par la défense argentine, Deroy Duarte n’a laissé aucune chance à Emiliano Martinez d’une frappe croisée (59e, 1-1). Dans la foulée, Messi a eu l’occasion de redonner l’avance aux Argentins mais a buté sur Vozinha (63e). Le gardien cap-verdien s’est encore détendu sur un coup franc de l’octuple Ballon d’Or (73e).
Romero délivre l’Albiceleste
En panne d’inspiration, les joueurs de Lionel Scaloni ne sont pas parvenus à trouver la faille face à une vaillante équipe cap-verdienne qui a arraché les prolongations. C’est finalement sur un corner que l’Argentine a repris les commandes. Oublié au second poteau, Lisandro Martínez a décoché une frappe puissante qui n’a laissé aucune chance à Vozinha (92e, 2-1).
Malgré ce coup sur la tête, le Cap-Vert ne s’est pas laissé abattre et a pu compter sur un coup de génie de Sidny Lopes Cabral pour égaliser. Depuis son flanc, le latéral gauche a envoyé une frappe enroulée qui a nettoyé la toile d’araignée dans la lucarne droite du but argentin (103e, 2-2).
La délivrance argentine est finalement venue d’une tête de Cristian Romero, déviée au fond de ses propres filets par Diney Borges, sur un corner botté par Messi (111e, 3-2). Dans les derniers instants, le Cap-Vert a encore donné des sueurs froides à la défense des champions du monde mais doit quitter son premier Mondial. En huitièmes de finale, l’Argentine défiera l’Égypte, tombeuse de l’Australie dans le premier match de la journée, le mardi 7 juillet (18h00) à Atlanta.
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