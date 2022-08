Grande Muraille Verte / Immersion environnementale à Labgar : les acteurs sur le terrain saluent l'initiative.

À Labgar, sous la houlette du Maire, les populations ont accueilli la délégation de l'ASERGMV, dirigée par son DG Oumar Abdoulaye Bâ, qui a déplacé tout le personnel de l'agence.



La Team building sous forme d’immersion environnementale dans une dynamique inclusive et participative, est allée à la rencontre des acteurs. L'objectif est de mieux comprendre les réalités du terrain, d'interagir avec les jeunes, les femmes, les notables, ces hommes et ces femmes qui sont au cœur de la mission de l’ASERGMV.



L'objectif ultime étant de rendre le Sénégal vert, accompagner la dynamique de développement communautaire résilient et durable...