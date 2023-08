Grande Mosquée de Touba et alentours: focus sur les interdits et dispositions prises avant, pendant et après le Magal.

Conformément aux interdits de l’Islam et de la Charia, la Grande mosquée de Touba a pris toutes les mesures pour contraindre les fidèles au respect strict des chartes. L’édifice religieux dont la gestion est assurée par la Dahira Moukhadimatoul Khidma est sujet à un contrôle exhaustif pour éviter toute dérive de la part des visiteurs avant, pendant et après la célébration du Grand Magal de Touba. Pour aider à la bonne compréhension, il a été décliné tous les comportements prohibés. Ainsi, il y est interdit les habits indécents, le commerce dans la mosquée et au tour, le change avec intérêt. Avec l’évolution technologique, les jeunes s’adonnent beaucoup à des parties de photographie dans tous les endroits qu’ils fréquentent. Dans la mosquée de Touba, il est formellement interdit les Snaps et photos ainsi que certains accessoires comme des pendentifs pour hommes, entre autres.



Les interdictions n’épargnent pas, la presse censée couvrir l’événement religieux. Les acteurs des médias sont invités à décliner leurs intentions avant de pouvoir effectuer un travail à l’intérieur et aux alentours de la mosquée.



Toutefois, des serviteurs du mouridisme au nombre de 1578 formés dans le secourisme, l’hygiène et la discipline seront déployés à l’intérieur et aux alentours de la Grande Mosquée de Touba pour accompagner les fidèles dans leurs visites.