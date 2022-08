Grand prix Cheikh Amadou Bamba sur le Saint Coran 2022 : Le Burkinabè Abdoul Fata Bafo (17 ans) donne un avant-goût.

Le démarrage des activités religieuses et culturelles du grand Magal de Touba, célébrant le départ en exil du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, vont bon train.



En effet, l'un des participants de la 1ère édition du Grand prix Cheikh Ahmadou Bamba sur le Saint Coran, le burkinabè Abdoul Fata Bafo Bafo (17 ans), a été accueilli depuis l'aéroport AIBD par des membres du comité d'organisation et du chargé des relations extérieures, Ahmed Saloum Dieng.



Abdoul Fata Bafo en a profité pour montrer des talents sur la mémorisation et la maitrise des versets du Livre Saint...