Grand-Yoff : Cheikh Bakhoum outille 100 Bajenous Gox en alphabétisme numérique et dote de salles intelligentes le Centre Talibou Dabo et le Cem Scat Urbam

Dans le cadre de l’accompagnement pour la mise en œuvre de la lettre de politique sectorielle (LPS) du ministère de la Santé et de l’Action Sociale, l’Agence de l’informatique de l’État (ADIE), en partenariat avec l’organisation Allemande Enabel, a remis des attestations de fin de formation à 100 « Bajenu Gox » de la région de Dakar en alphabétisation numérique. Ceci, pour atteindre l’un des défis principaux pour l’émergence du Sénégal, à savoir la réduction de la mortalité maternelle infanto-juvénile. Venu présider la cérémonie, le Directeur Général de l’ADIE, Cheikh Bakhoum, a fait savoir lors de son allocution, que les Bajenu Gox apportent du soutien aux femmes durant la période prénatale, pendant l'accouchement et la période postnatale. « Cependant, nous constatons, dans le cadre de leur travail, que les Bajenu Gox sont toujours à la méthode classique et traditionnelle. Elles utilisent exclusivement des supports papier (fiches) pour le rapportage des données obtenues auprès des femmes sur le terrain », a fait savoir M. Bakhoum. C’est pourquoi, explique-t-il, cette collaboration entre ENABEL et l’ADIE, à travers sa Direction de la Solidarité numérique, pour l’accompagnement et l’amélioration des conditions de travail des bajenou gox, est opportune à plus d’un titre.



Poursuivant son argumentaire, il ajoute une première vague de 100 bajenu gox de Dakar, a fini d’être formée et sont ici présentes pour recevoir leur attestation de fin de formation. Une deuxième vague de 100 bajen est actuellement en formation à la DSN. Selon Ckeikh Bakhoum , 40 bajenu gox de Fatick, 30 de Kaolack et 30 de Kaffrine sont formées et recevront prochainement leur attestation à l’occasion de la tournée qu’il compte organiser vers la fin de ce mois pour inaugurer les Espaces Sénégal services des départements du centre du pays.







À l’issue de cette cérémonie, le Directeur général de ADIE a procédé à l’inauguration des salles multimédias au centre Talibou Dabo et au CEM de Scat Urbam. À cet effet, il invite les Bajenou Gox, à l’instar de toutes les couches de la population Grand-Yoffoise, à profiter des opportunités offertes à travers les dispositifs Wifi installés dans la quasi-totalité des places publiques de la commune.







En tant que bénéficiaire de cette formation en alphabétisme numérique, la présidente des Bajenou Gox de Grand-Yoff, Diabou Touré Ndiaye, se réjouit de cette initiative va leur permettre de mieux protéger les données collectées sur le terrain.