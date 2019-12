Graduation 2019 Ucao / Saint-Michel : « Les investissements du groupe chiffrés à 2 250 000 000 frs reflètent l’effort de l’Eglise dans le sous-secteur pour seconder l’action de l’Etat.» (Mgr André Guèye, Évêque de Thiès)

La cérémonie de remise des Diplômes aux 2000 lauréats de la promotion 2019 de UCAO/Saint Michel qui a eu lieu le Samedi 07 Décembre 2019 à Dakar Arena, a été l’occasion pour l’Evêque de Thiès, Monseigneur André Guèye de faire l’historique de la présence de l’Eglise dans le sous-secteur de l’enseignement supérieur au Sénégal qui, dira-t-il, «est un processus qui a débuté avec l’implication de deux établissements, Saint-Michel et Jeanne d’Arc, signataires de l’accord-cadre avec l’Etat du Sénégal en mai 1995. »

C’est à la suite de ces établissements que l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest l’UCAO a été créée en 2000 pour élargir leur champ, répondant à la demande de la communauté qui souhaitait un prolongement des efforts de l’Eglise « qui s’était illustrée auparavant dans le pré universitaire avec des résultats honorables aux baccalauréats. », a dit Mgr. Guèye.

Toutefois c’est lors de la Concertation Nationale sur l’Avenir de l’Enseignement Supérieur au Sénégal (CNAES) d’avril 2013, que la problématique de la prise en charge des bacheliers s’est imposée avec insistance, sous l’effet combiné de l’augmentation du nombre de bacheliers et la tendance à la saturation des universités publiques.

Pour ce faire, le groupe UCAO respectant les dispositions du décret de 2015 s’était déjà attaché à faire accréditer certains de ses diplômes par le CAMES à partir de 2010 et par l’ANAQ/SUP depuis 2016. »



Pour faire face à ses ambitions, « les investissements du groupe chiffrés à 2 250 000 000 frs reflètent l’effort de l’Eglise dans le sous-secteur pour seconder l’action de l’Etat.»



Du point de vue pédagogique, «durant la période 2013/2014 à 2018/2019, les filières ont été diversifiées en master comme en licence et en BTS, rassurant les parents et les étudiants, qu’il s’agisse de ceux qui payaient par eux-mêmes ou de ceux qui avaient choisi par Campusen de venir à l’UCAO dans le cadre du programme de l’orientation universelle.

L’effort de l’Eglise s’est poursuivi à travers les établissements affiliés à l’UCAO/UUZ par des recrutements des diplômés de l’enseignement supérieur, enseignants et non enseignants dont le statut a été mis en place par l’UCAO/UUZ pour gérer leurs carrières depuis novembre 2015.»



Mais la plus grande fierté du groupe UCAO, dira l’Evêque de Thiès, est « est d’avoir créé une communauté d’étudiants dont les destins se sont croisés dans ses établissements pour accéder au savoir et au savoir devenir. »