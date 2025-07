« Gouverner n’est pas présider » : Barthélémy Dias recadre le Premier ministre Ousmane Sonko

Sans le nommer directement, Barthélémy Dias a répondu avec fermeté au Premier ministre Ousmane Sonko, qu’il accuse d’entretenir une confusion dangereuse entre son rôle exécutif et celui du président de la République. « Il dit qu’on doit lui laisser le soin de gouverner… mais il ne gouverne pas, il est nommé », a rappelé Dias, précisant que seule l’autorité présidentielle peut incarner la souveraineté populaire.



Dénonçant une dérive autoritaire masquée sous des discours populistes, il a alerté sur les tentations de certains responsables politiques à s’ériger en détenteurs exclusifs de la légitimité. « Un chef de parti n’est pas un chef d’État », a-t-il martelé, accusant Sonko de mépriser l’ordre institutionnel établi et d’affaiblir le rôle du président élu, en l’occurrence Bassirou Diomaye Faye.



Barthélémy Dias a également défendu l’honneur de l’armée, indirectement mise en cause selon lui par des propos ambigus du Premier ministre. Il appelle à la retenue et au respect de la hiérarchie républicaine, rappelant que le Sénégal n’a jamais souffert d’un déficit d’autorité, mais plutôt d’un excès d’arrogance de certains responsables politiques.