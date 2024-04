Gouvernement Sonko 1/Affaire terme Sud : Ousmane SONKO et Guy Marius Sagna ont-ils changé d’avis sur Birame Diop ?

Il y a quatre (4) ans, l’actuel Premier ministre Ousmane Sonko accusait celui qu’il a choisi comme ministre des Forces armées, Birame Diop de “Bandit Foncier”. Il intervenait dans une conférence de presse pour éclairer l'option nationale sur le dossier Terme Sud.

"La réalité de ce dossier est qu'il ne s’agit pas des logements de fonction que l’État veut récupérer, mais une ‘’mafia’’ en marche. Chaque homme de tenue qui souhaite adhérer doit signer et payer les cotisations afin d'avoir droit à la coopérative. Le CEMGA, Birame Diop n'a même pas la possibilité de passer des commandes dans la coopérative, car c'est une association privée", avait-il lancé.



Pour lui, l’État du Sénégal s’est servi de la Comico comme un bouclier. "L'armée n’a pas vocation à intervenir dans ce dossier. La Comico n’est qu’un bouclier, mais en réalité, c’est une mafia qui est derrière".



“Ce dossier est un coup d'État foncier militaire” Voilà comment son allié, le député Guy Marius qualifiait l'affaire Terme Sud. "Ils cherchent à déloger les premiers résidents et à loger d'autres individus de manière injuste. Nous affronterons ce coup d'État militaire foncier. Nous n'accepterons pas ! Que le chef d'état major général des armées, Birame Diop, le sache. Nous n'allons pas rester les bras croisés pendant que vous délogez 79 familles démunies pour vos propres intérêts et ceux de vos copains”, avait dit Guy Marius Sagna.



Qu’est-ce qui a donc bien pu se passer pour que celui qui avait été trainé dans la boue et traité de “bandit foncier “ puisse aujourd’hui être nommé par ces détracteurs aux fonctions de ministre des Forces armées? Le Général Birame Diop ne devrait-il pas pour son honneur, demander à son Premier ministre de retirer ses propos diffamatoires à son endroit avant d’accepter cette nomination?