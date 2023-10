Gouvernement Amadou Ba 1 - Ministère de l'Économie: Oulimata Sarr, la grosse déception!

L'arrivée de madame Oulimata Sarr au ministère de l'Écononomie, du Plan et de la Coopération avait suscité beaucoup d'espoirs.



Elle a été présentée comme étant une pointe du système des Nations Unies à travers ONU Femmes. Finalement, la montagne a accouché d'une souris. Une grosse déception s'en est suivie, après 9 mois de gestion.



Certains ont parlé d'une erreur de casting, compte tenu des départs tous azimuts et d'autres considérations d'ordre personnel qui ont impacté négativement la bonne marche de ce département aussi stratégique dans le cadre de la mise en œuvre du PSE.



Ses proches collaborateurs la décrient comme étant une dame qui se souciait plus de son image à travers les réseaux sociaux qu'autre chose. De quoi précipiter son départ.



Dans l'une de ses contributions, Monsieur

Mayacine Camara, ancien Statisticien- Economiste et actuel PCA du Chemin de Fer du Sénégal, s’était prononcé sur la destitution de Monsieur Mouhamadou Bamba DIOP sous la gestion de madame Sarr.



M. Camara avait martelé pour déplorer une telle décision. " Cette destitution restera longtemps dans la mémoire des agents de la planification. Le pire a été de le remplacer par son ami et proche collaborateur Monsieur Souleymane DIALLO. Qui connaît ces deux complices, va comprendre que Madame le Ministre a tout simplement faussé la solution de son problème".



Et d'ajouter un peu plus loin. " Les anciens de la planificateurs comme Aboubackry Demba LOM, Diossy SANTOS, Baba TOP, Awa THIONGANE, Aliou FAYE, Mame Cor SENE sont en train de souffrir dans leur retraite en revisitant l’état actuel de la planification...Madame la Ministre, la planification et l’Économie sont les premiers maillons du développement d'un pays comme le nôtre. Votre devoir, est de travailler à porter tous les ministères sur votre dos, au premier chef desquels, celui des Finances", avait-il écrit.