Gorgui Wade Ndoye : "Il faut créer le débat pour revoir les relations Afrique-Occident!"

De grands intellectuels africains se sont réunis à l'université de Genève dans le cadre du Gingembre littéraire.

Le théme « L’Afrique face aux défis du Numérique, de l’industrialisation et des enjeux de la Culture et du Développement », était l'occasion pour les intellectuels africains de discuter sur les voies et moyens de revoir autrement les relations Afrique-Occident.

La richesse et la diversité des contributions ont montré comment l’Afrique, si riche en ressources matérielles et humaines, peine encore à relever les défis d’industrialisation à la hauteur des enjeux du moment et du futur. Mais les panélistes ont aussi soulevé les opportunités et les initiatives innovantes que le Numérique a rendu possibles en Afrique dans des domaines aussi vaste que les services, la Culture et dans quelques sphères de l’économie. « Les conférenciers ont tous mis l’accent sur la nécessité d’une rupture et d’un changement de paradigme dans les relations entre l’Afrique et ses partenaires, en plaidant pour une coopération fondée sur l’égalité de dignité. »

Pour l'initiateur du Gingembre littéraire, Gorgui Wade Ndoye, il fallait créer le debat pour une meilleure transmission du savoir pour une Afrique meilleure.

Dans cette émission, Gorgui Wade tire les enseignements issues de cette rencontre qui avait reuni de nouvelles figures de la littérature sénégalaise et africaine, des industruels et Managers entre autres, avant de se projetter sur l'édition prochaine du Gingembre littéraire qui sera tenue au mois de décembre à Dakar.