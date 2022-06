Gorée : face à la vulnérabilité de l’île, l’État octroie un financement de 5 milliards de FCfa pour sa réfection.

En présence du maire de l’île de Gorée, Mr Augustin Senghor, du ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow et du ministre de l’environnement et du développement social Abdou Karim Sall, le lancement de la journée de l’environnement s’est déroulé aujourd’hui à Gorée. Le thème choisi pour cette année est « une seule terre ».



Après son mot de bienvenue, le maire de ladite commune n’a pas manqué de signaler les doléances de sa commune consistant en la prise en compte de la dégradation de l’île. Un fait que le ministre de l’environnement a constaté lors de sa visite aux alentours des côtes de l’île.



Pour Abdou Karim Sall, cette île devient vulnérable face au changement climatique, à l'érosion côtière mais aussi à l’élévation du niveau de l’eau. Dans la vision de son excellence Macky Sall, ce dernier promet d’inverser la tendance contre cette dégradation. Ainsi donc, 5 milliards de FCFA ont été déployés pour financer les travaux de réfection qui débuteront l’année prochaine.